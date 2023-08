Enquanto Ratinho foge de ser presidente, outros famosos não esconderam o desejo de ser chefe de Estado

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 11/08/2023 - 14:32 Compartilhe

Recusou! Ao ser questionado em entrevista ao ‘O Programa de Todos os Programas’, da Record TV, da possibilidade de ser presidente do Brasil, o apresentador Ratinho disse que não toparia assumir o cargo.

“Gostei dessa ideia de majestade. Eu queria ser rei. Queria mandar em tudo. Não queria ser presidente. Presidente tem que pedir para o Congresso. Eu ia ser um baita de um rei”, afirmou ele.

Enquanto Ratinho foge da ideia de ser tonar presidente do Brasil, outros famosos não esconderam o desejo de ser chefe de Estado. Veja abaixo quem!

Silvio Santos

Silvio Santos foi candidato a presidente em 1989. Se não fosse por manobras jurídicas dos adversários, principalmente, da campanha de Fernando Collor de Mello, o comunicador tinha muita chance de ser eleito presidente do Brasil naquela campanha.

No dia 9 de novembro de 1989, apenas 10 dias depois de ser anunciado candidato, o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura do dono do baú, então líder das pesquisas de intenção de voto. O TSE considerou o partido ilegal e automaticamente a candidatura de Silvio foi considerada inválida.

“Considero que estava qualificado para exercer a Presidência da República e tenho certeza de que a equipe que eu escolheria, no mínimo, melhoraria as condições das pessoas mais necessitadas deste país”, disse Silvio Santos no livro “Sonho sequestrado: Silvio Santos e a campanha presidencial de 1989”.

Luciano Huck

Há alguns anos, Luciano Huck deixa nítido sua vontade de se candidatar à presidência do Brasil. Em 2022, o apresentador desistiu da carreira política ao ser pressionado pela Globo a assumir o comando de seu programa ‘Domingão com Huck’.

Questionado em entrevista ao ‘Podpah’ se pretende se candidatar ao cargo de presidente nas eleições de 2026, Luciano Huck disse: “Eu não tenho medo disso, não, do fundo do meu coração, mas eu não tenho essa vaidade. Não tenho essa vaidade. Todo mundo que quis na vida, nunca foi. Isso é destino. Então, o que eu sei é que não saí do debate. A fumaça não volta para dentro da garrafa, entendeu?”.

“Eu quero, quando a gente sentar aqui de novo, daqui 20 anos, a gente viva num país mais justo. Então, eu acho que a gente tem que formar novas liderança, debater as ideias que, de fato, resolvam o nosso problema”, completou.

Gil do Vigor

O ex-BBB e economista Gil do Vigor revelou no podcast ‘PodPah’ que sonha em se tornar presidente do Brasil. Na atração, ele disse que é “a cara do nosso país” para ocupar o cargo político.

“Tenho um objetivo final. Quero ser presidente do Brasil. Quero muito, juro por Deus. Acredito que sou muito a cara do nosso país e que tenho uma missão nessa terra. Não sou o mais inteligente, mas sou muito esforçado, isso eu sei. Sei que não sou o mais eloquente, mas sei que as pessoas conseguem me entender”, disse Gil.

“Vim de onde a maioria do nosso povo está e consigo ver porque nós somos todos iguais. Vivi aquele ônibus lotado, aquele ‘vai descer, motorista’, as conversas e as amizades. De sentar no chão e chorar com medo de perder o emprego, porque como tu vai pagar as contas se sair daquele emprego. Sei qual é o dia a dia do brasileiro e que nosso líder vai ditar o tom do nosso país”.

“Através do meu conhecimento, após a finalização do meu PhD, vou ter um preparo acadêmico para poder ajudar de maneira mais efetiva nosso país. Quero ver como seria. Nosso país precisa de um líder que consiga trazer essa diversidade e representatividade”, finalizou Gil.





