Enquanto Brasil teme gafanhotos, Inglaterra registra nuvem de formigas voadoras

Após a possibilidade de uma nuvem de gafanhotos invadir o sul do Brasil, outro inseto também preocupa as autoridades, mas deste vez na Inglaterra.

Na última sexta-feira (7), os radares meteorológicos de Londres, Kent e Sussex registraram chuvas nestes locais. No entanto, o que os equipamentos sinalizavam não estava acontecendo.

O que na verdade está passando pelo sudeste do país era uma nuvem de formigas voadoras.

“Durante o verão, formigas podem voar aos céus, geralmente durante dias quentes, úmidos e sem vento”, explicou o MET Office, o qual gerencia os radares meteorológicos na Inglaterra.

It's not raining in London, Kent or Sussex, but our radar says otherwise…📡

The radar is actually picking up a swarm of #flyingants across the southeast 🐜

During the summer ants can take to the skies in a mass emergence usually on warm, humid and windless days #flyingantday pic.twitter.com/aMF6RxR943

— Met Office (@metoffice) July 17, 2020