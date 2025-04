Enquanto a avó Maria Gladys passa dificuldades, Mia Goth é atriz conhecida por filmes

Conhecida como a avó brasileira da atriz Mia Goth, Maria Gladys, de 85 anos, está passando por uma situação delicada ao se encontrar perdida em uma cidade de Minas Gerais. Sua filha, Maria Thereza Mello Maron, precisou recorrer às redes sociais nesta quinta-feira, 10, para pedir ajuda no resgate da atriz.

“Ela [Maria Gladys] está na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar, para que eu possa trazê-la pra minha casa”, explicou em uma postagem pelo Facebook. “Nem eu nem minha irmã temos o dinheiro da passagem. Quem puder ajudar estou deixando o Pix dela”, desabafou.

Entretanto, Glayson Gladys, outro filho da atriz, afirmou durante uma entrevista à rádio “Tupi FM” que suas irmãs são as responsáveis pelo estado da idosa. De acordo com ele, a atriz morava com uma de suas irmãs – que atualmente vive nos Estados Unidos – no Rio de Janeiro. “Venderam o apartamento em Cabo Frio e mandaram minha mãe pra cá. Agora ela está aqui, perdida, sem dinheiro.”

Com esse cenário, usuários não deixaram de comentar o contraente entre as situações da brasileira, que participou de novelas como “Vale Tudo”, “Top Model” e “O Beijo do Vampiro”, com sua neta, a atriz Mia Goth, que está em um momento de ascensão em Hollywood como a nova queridinha dos filmes de terror.

Pra mim não faz menor sentido a neta ser uma atriz global participando de um monte de filme e a familia no Brasil passando por dificuldade financeira — Joao Vitor ❄️ (@Iveiray) April 10, 2025

Quem é Mia Goth

Mia Goth é filha do canadense Eric Goth e da brasileira Rachel Goth. Ela também é neta atriz Maria Gladys com o americano Lee Jaffe.

A artista, que chegou a morar no Brasil até os cinco anos antes de se mudar com a mãe para Londres, sabe falar português e iniciou sua carreira artística como modelo aos 14 anos, posando para marcas como Miu Mi e a Vogue. No cinema, fez sua estreia em “Ninfomaníaca”, de 2014, onde conheceu o ator Shia Labeouf, seu atual marido e com quem tem uma filha.

Outros trabalhos conhecidos da atriz são “O Sobrevivente” (2015), “A Cure for Wellness” (2016), “Marrowbone” (2017) e “Suspiria” (2018) e a ficção científica “High Life” (2018), e mais recentemente, “X — A marca da morte” e “Pearl”, ambos de 2022.