Enogastronomia entre videiras garante Natal original no RS

Ansai Ansa 06/12/2024 - 10:50

BENTO GONÇALVES, 6 DEZ (ANSA) – Um dos programas natalinos mais genuínos do Rio Grande do Sul, cuja celebração se ancora na tradição enogastronômica herdada dos imigrantes italianos na Serra Gaúcha, começa nesta sexta-feira (6), em Bento Gonçalves, a cerca de 120 quilômetros Porto Alegre.

Com entrada gratuita, a terceira edição do Natal nos Vinhedos, promovido pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços do município (CIC-BG), chega para sua maior edição, reunindo cerca de 15 atrações artísticas e mais de 40 vinícolas e restaurantes.

No palco instalado em meio aos vinhedos localizados em frente à vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos, grupos musicais e trupes teatrais se revezarão em espetáculos temáticos até o dia 21 de dezembro, sempre com agenda às sextas e aos sábados. Ao mesmo tempo, barraquinhas às margens da RS-444 – o trânsito na região é bloqueado – comercializarão premiados vinhos e espumantes e pratos da famosa culinária regional, entre outras delícias.

A programação inclui shows de artistas como a dupla pop Claus e Vanessa e o tenor Dirceu Pastori, enquanto o público poderá degustar um bom Merlot ou um espumante Rosé. Neste ano, além das apresentações no palco principal, outro espaço será montado para concentrar os espetáculos de encerramento, em um palco montado na rodovia, junto aos expositores e às mesas de refeições. O repertório passará por canções natalinas, hits universais e músicas italianas, tanto folclóricos quanto contemporâneos. O público também poderá se emocionar com números teatrais, como “Meu Presente de Natal”, do Projeto Darte, ou “Um Encanto de Natal”, da Cia Sorriso com Arte, retratando emocionantes histórias natalinas.

A terceira edição do projeto também amplia a imersão cultural com a chegada de novas vinícolas e estabelecimentos gastronômicos, com maior envolvimento de marcas dos municípios vizinhos Monte Belo do Sul e Santa Tereza, que se integram ainda mais à proposta deste ano.

As vinícolas Miolo e Wine Garden, Aurora, Casa Valduga e Maison Forestier, além do Spa do Vinho, como patrocinadores, terão um espaço exclusivo para comercializar seus produtos. As vinícolas de Bento Gonçalves também serão representadas pelas marcas Lidio Carraro, Dom Cândido, Pizzato, Amitié, Audace, Peculiare, Salton, Santa Bárbara, Della Mastela e Di Bartolomeu.

Os vinhos de Santa Tereza ganham projeção com as vinícolas Dalpubel, Renascer, Berra & Corbelini e Casa Mia, enquanto os de Monte Belo do Sul serão evidenciados pelos estabelecimentos Seis Mãos, Pasquali, Adega Giovanni Tasca e Monte Bello.

De pratos típicos aos mais elaborados, passando por lanches como pizzas, o menu do Natal nos Vinhedos terá a presença das casas bento-gonçalvenses Pipas Terroir, Di Bartolomeu, Giordani Gastronomia, Queijaria Valbrenta, Condê Gastronomia, Butique Doce, Armazém Saudável, Crepe Vino Creps, Posto Giardino 15, Sabrage Jardim, Bocadinha Mini Salgados, Mondê Chocolates e Fornello di Luccia.

Os restaurantes Casa Biasotto, Espetinhos do Balakinha, Nonna Metilde, Senzafine e Bello Sapore, ao lado do Sabores de Santa e do Restaurante e Lancheria da Fofa, de Santa Tereza, completam as opções para saborear as delícias regionais. (ANSA).