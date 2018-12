Ennio Morricone anuncia aposentadoria dos palcos

ROMA, 17 DEZ (ANSA) – O compositor e maestro italiano Ennio Morricone, autor de inesquecíveis trilhas sonoras de filmes e séries de televisão, anunciou aposentadoria dos palcos com apresentações em Verona e Roma, nos meses de maio e junho de 2019.

O maestro, de 90 anos, fará concertos nos dias 18 e 19 de maio, no Estádio Arena de Verona e nos dias 15 e 16 de junho, nas termas de Caracalla, em Roma. As apresentações são parte de turnê mundial intitulada “60 anos de música”, que já realizou 50 concertos em 35 cidades europeias, atraindo mais de 650 mil apaixonados pela música do maestro desde 2016. No palco, mais de 200 músicos, entre orquestra e coro, apresentam-se sob a regência de Morricone.

O maestro, nascido em Roma no ano de 1928, é o compositor das trilhas sonoras de mais de 500 longas-metragens e séries de televisão, além de ter vencido os Oscar de 2007 pelo conjunto da obra e o de 2016, pela trilha sonora do filme “Os Oito Odiados”, além de ter obtido dezenas de reconhecimentos no mundo do cinema e da música.

Entre as suas principais composições para o cinema, destacam-se “Era uma vez no Oeste” (1968)”, “A Missão” (1986) e a trilha sonora do clássico “Cinema Paradiso” (1988). (ANSA)