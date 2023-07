Enner Valencia treina separado e preocupa o Internacional para jogo contra o Cuiabá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 19:38 Compartilhe

O Internacional está monitorando de perto o atacante Enner Valencia. Após três jogos como titular, o equatoriano de 33 anos apresentou um desgaste muscular maior e fez um trabalho à parte no treino desta terça-feira, apenas correndo no gramado. Ainda assim, ele não deve ser desfalque para o jogo contra o Cuiabá no sábado, às 16 horas.

Valencia ainda não conseguiu balançar as redes com a camisa do Internacional, mas foi titular na derrota para o Fluminense por 2 a 0 e nos empates contra Palmeiras e Red Bull Bragantino, ambos por 0 a 0. O atacante é a grande esperança do torcedor para quebrar o jejum do time colorado de quatro jogos sem marcar – o clube não tem nenhum gol marcado no mês de julho.

Além do trabalho separado de Valencia, o treino desta terça-feira também contou com a presença do volante Bruno Henrique, contratado na última quinta-feira. O jogador trabalhou com o grupo do técnico Eduardo Coudet sem restrições, mas ainda aguarda ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para estrear.

Mauricio e Pedro Henrique, que já estiveram no gramado no trabalho de segunda-feira, também treinaram normalmente nesta terça e devem ser relacionados de Coudet para o jogo com o Cuiabá no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Adriano, que foi liberado após o falecimento da mãe, deve voltar aos trabalhos na quarta-feira e também não deve ser desfalque para a partida no sábado, às 16 horas.

