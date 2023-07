Enner Valencia é relacionado e estreia pelo Inter contra Fluminense após lesão de Maurício

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 21:10 Compartilhe

Enner Valencia vai fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, com a camisa do Internacional. A estrela equatoriana foi contratada há quase um mês e já vinha trabalhando com o elenco de Mano Menezes. O atacante foi regularizado nesta semana no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e relacionado para enfrentar o Fluminense, às 16 horas, no Maracanã, pela 14ª rodada.

Valencia ganha a condição de titular após a lesão do meia Maurício, que sentiu um problema na coxa esquerda durante o treino da última sexta-feira, que o tirará dos gramados de duas a três semanas. Com a baixa, o equatoriano ganha naturalmente a posição no ataque ao lado de Luiz Adriano, com Wanderson e De Pena pelas pontas.

Com 33 anos, Enner Valencia já estava cotado para estrear contra o Fluminense, mas saindo do banco de reservas no segundo tempo. A lesão de Maurício, porém, acelerou os planos de Mano Menezes. Com 21 pontos e sem perder há seis jogos no Campeonato Brasileiro, o Internacional vive a expectativa de um bom resultado no Rio para encostar no G-4 da competição.

Em sua apresentação, o equatoriano deixou claro que está confortável para atuar em todas as posições do ataque. “Do meio de campo para frente me sinto cômodo em qualquer posição. Na minha última equipe vínhamos jogando com dois atacantes, mas também jogo de ponta pela esquerda e pela direita. Não tenho problema em me adaptar a qualquer posição que o técnico indique”.

