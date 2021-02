Ênio justifica atraso em treino do Botafogo e assegura: ‘Aprendi e garanto que não vai se repetir’ Jovem detalha que que ocorreu próximo a uma comunidade onde ele mora, em Duque de Caxias, causou demora em sua chegada na última sexta: 'Não justifica meu erro'

O ponta Ênio foi mais um jogador do elenco do Botafogo a se manifestar sobre o atraso em uma atividade do clube. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o jogador de 19 anos atribuiu sua demora a chegar ao treino da última sexta-feira a uma operação policial que ocorreu próximo a uma comunidade onde ele mora, em Duque de Caxias. Porém, frisou:

“Isso não justifica meu erro. Aprendi e garanto que não irá se repetir. Vou trabalhar sempre para ajudar e dar a vida em campo pelo clube que me abriu as portas para o futebol. Mais uma vez, me desculpem”.

O jovem afirmou que se manifestou “em respeito aos torcedores, a todos os meus companheiros e aos profissionais do Botafogo, que sempre demonstraram carinho por mim”.

O nome do ponta foi divulgado na nota que comunicou que os atacantes Lecaros e Rhuan foram advertidos por chegarem atrasados em treinos. O peruano utilizou seu perfil no Instagram para se desculpar.

O Alvinegro volta a campo nesta terça-feira, às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

