Ênio, do Botafogo, reconhece erro e pede desculpa após atuar em torneio amador: ‘Fui irresponsável’ Atacante jogou uma partida em Duque de Caxias e foi punido pelo Alvinegro; jogador terá que cumprir isolamento e ficará de fora da final da Copa do Brasil sub-20

Ênio se pronunciou pela primeira vez desde que foi flagrado atuando em um torneio amador, em Duque de Caxias, no último domingo. Por meio das redes sociais, o jogador do Botafogo reconheceu o erro e pediu desculpas.

Durante a folga, Ênio jogou um torneio amador pelo Boby Marley FC e teve contato com aglomeração e pessoas sem máscara. Pelos protocolos de Covid-19, o atleta foi afastado dos treinamentos e dia a dia do Botafogo por dez dias e multado pelo clube.

Isto quer dizer que o jogador ficará de fora da final da Copa do Brasil sub-20, diante do Coritiba, que será disputada no próximo domingo. Apesar de já estar no dia a dia da equipe profissional, era praticamente certo que Ênio seria “emprestado” ao time de base visando a decisão.

– Quero pedir desculpa pelo meu erro. Fui inocente e irresponsável. Me coloquei em risco, assim como coloquei meus companheiros e os funcionários (do clube) também. Assumo minha falha e as consequências. Vou usar isso para refletir. Peço desculpas de novo aos meus companheiros e principalmente para a torcida, que sempre me deu muito carinho. O Botafogo é a minha casa e vou trabalhar dobrado para voltar a honrar essa camisa – escreveu o atleta.

