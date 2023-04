Enigma do rendimento do milho nos EUA: 181,5 ou ainda mais?

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 19/04/2023 - 21:33 Compartilhe

NAPERVILLE, ILLINOIS (Reuters) – As possibilidades de rendimento do milho dos EUA para este verão ainda estão abertas, embora os participantes da indústria possam discordar sobre o que representa um rendimento “normal” devido a algumas tendências recentes.

Nas últimas quatro temporadas, o rendimento do milho dos EUA caiu abaixo da tendência inicial calculada pelo Departamento de Agricultura (USDA, na sigla em inglês), mas isso se segue a uma sequência de cinco anos em que os rendimentos superaram as tendências.

Então, qual é o verdadeiro ponto de partida para 2023?

Esta questão foi discutida durante a reunião de usuários de dados do USDA na terça-feira, em que o rendimento não oficial da tendência de milho dos EUA para 2023 da agência, de 181,5 bushels por acre, foi contestado como potencialmente muito alto. O volume está bem acima do recorde de 176,7 bushels por acre estabelecido em 2021.

Os críticos da tendência de rendimento do USDA argumentam que, se o número for excessivamente alto, ele pode inflar falsamente as estimativas de estoque final impressas até que os dados da pesquisa sejam coletados pela primeira vez em agosto.

Funcionários do USDA lembraram ao público na terça-feira que o modelo de rendimento de tendência para o milho assume tanto o clima normal de verão quanto o progresso do plantio, acrescentando que um rendimento acima de 181,5 bushels por acre pode ser esperado com o progresso normal do plantio e o clima de verão acima da média.

Observações anteriores de rendimento por Estado podem ajudar a contextualizar ainda mais esse número, e a área média de milho colhida em cinco anos por Estado é usada na análise para fins de ponderação.

Se todos os Estados dos EUA atingiram este ano seu maior rendimento de milho desde 2014, o que capturaria as máximas históricas da maioria dos principais Estados, o rendimento nacional seria de 187,2 bushels por acre. Se cada Estado teve seu terceiro maior rendimento dos últimos nove anos, o resultado é 179,9.







Um valor semelhante, de 179,8 bushels por acre, ocorre se o rendimento de cada Estado corresponder à média dos três melhores dos últimos cinco anos. No entanto, os principais Estados produtores raramente atingem esses tipos de estatísticas de uma só vez.

Mas houve atuações fortes. Em 2016, apenas um dos 11 principais Estados – respondendo por 85% da produção nacional de milho combinada – não conseguiu produzir um rendimento melhor do que a média de três anos. Em 2017, apenas dois Estados não conseguiram fazer o mesmo, e três falharam em 2021, dois deles por uma margem enorme.

Definir os rendimentos do Estado em uma média direta de cinco anos produz 173,0 bushels por acre, e uma média olímpica de cinco anos produz 174,5. No entanto, a maioria dos analistas provavelmente apoia uma tendência nacional do milho superior a esses números, que estão próximos do que o USDA estava usando para tendência em 2018.







Pesquisas conduzidas pelo serviço de estatísticas do USDA já produziram estimativas de rendimento acima de 180 bushels por acre três vezes, talvez apoiando a viabilidade. Um foi de 181,8 em agosto de 2020 e os outros dois foram de 181,3 e 180,7 em setembro e outubro de 2018, respectivamente. Essas duas estimativas de 2018 incluíram pesquisas com produtores e observações de campo.

Karen Braun é analista de mercado da Reuters. As opiniões expressas acima são dela.







