Engineering Brasil se junta a iCoLab para fomentar inovação

SÃO PAULO, 22 DEZ (ANSA) – A Engineering Brasil, parte do grupo italiano Engineering, companhia global de tecnologia da informação e consultoria especializada em transformação digital, se juntou à comunidade inovadora e ao ecossistema do iCoLab, que está em constante crescimento.

Presente no país há mais de 15 anos, a Engineering Brasil tem desempenhado um papel fundamental na transformação de operações de empresas como TIM, Claro, Sabesp, Eletrobras, Nestlé, Volvo e Pfizer e conta com mais de mil colaboradores em solo brasileiro.

Segundo a companhia, sua inclusão no ecossistema iCoLab fortalece a comunidade inovadora, proporcionando um ambiente de colaboração e cooperação mais amplo, além de levar a experiência e expertise da Engineering à iniciativa, ampliando sua presença internacional.

“Ao contar com a presença da Engineering Brasil, estamos confiantes de que continuaremos a impulsionar a inovação na economia digital, aprimorando ainda mais o nosso ecossistema e alcançando conquistas extraordinárias. Esta parceria representa não apenas um marco importante para ambas as partes, mas também um novo momento para as instituições. Estamos ansiosos para o que o futuro nos reserva, promovendo a inovação e a colaboração em blockchain em diversos setores”, afirma Sandra Heck, fundadora e presidente do iCoLab.

“É uma grande honra fazermos parte do ecossistema iCoLab, uma vez que estamos falando de um dos maiores hubs de inovação da nova economia global. Queremos ajudar o grupo na missão de unir pessoas e organizações de maneira colaborativa, criando experiências maravilhosas e projetos de negócios disruptivos.

Com certeza será uma jornada com trocas ricas para todos nós”, completa Monica Carla Allende Risi, sales director em energy & utilities da Engineering Brasil. (ANSA).

