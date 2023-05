Engineering Brasil lança plataforma de IA para qualquer segmento

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/05/2023 - 13:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 1 MAI (ANSA) – A Engineering Brasil, companhia global de Tecnologia da Informação, apresentou nesta segunda-feira (1º) o lançamento de uma plataforma de Inteligência Artificial (IA) e análise que pode ser utilizada por empresas de qualquer segmento.

Chamada de DHuO Data, ela é o destaque da marca no Web Summit 2023, que ocorre no Rio de Janeiro entre 1º e 4 de maio.







“A nossa plataforma simplifica a adoção da Inteligência Artificial e acelera a criação de produtos de dados nas empresas, fazendo com que elas tenham mais vantagem competitiva por meio de insights inteligentes para o negócio. Além de melhorar a eficiência operacional com indicadores preditivos, ela também agiliza a implementação de mecanismos de controle e governança de dados”, destaca o diretor de Produtos, Willy Sousa.

Ainda conforme a empresa, a tecnologia desse produto tem ainda soluções em “Smart Apps, produtos de dados especializados para um determinado setor, como saneamento básico, energia, transporte, telecomunicações e finanças”. “Quando iniciamos a construção do DHuo Data, nós pensamos em uma solução completa, capaz de ajudar todos os setores. Ou seja, hoje, a equipe de uma empresa de saneamento, por exemplo, pode usar a plataforma e contar com um time completo de especialistas em tecnologia para ajudá-los”, pontua Sousa. A Engineering ainda está apostando em melhorias no DHuO API, a plataforma própria de gestão de APIs, e lança o Integra, um “módulo de integração de sistemas, que possibilita a criação de qualquer tipo de integração, utilizando uma abordagem moderna, digital e simples”.

Segundo a empresa, esse módulo proporciona benefícios aos usuários que incluem as “melhores práticas de desenvolvimento de integração de sistemas nativos em nuvem de alta disponibilidade”. (ANSA).

