Engie: Petrobras conclui transferência de ações da TAG para a companhia

A Petrobras transferiu 64.016 ações ON da Transportadora Associada de Gás (TAG) para a Engie Brasil, para concluir a venda do ativo. Com a operação, o consórcio formado por Engie, GDF International e CDPQ passa a deter 90% do capital social da TAG, e a Petrobras permanece com 10% de participação. O negócio foi fechado em junho por R$ 31,5 bilhões.

Com a transação, a Aliança Transportadora de Gás foi incorporada pela TAG, e o capital social desta última foi reduzido em R$ 4,612 bilhões, para R$ 1,294 bilhão. A Engie tem participação direta de 29,25%, mesma fatia da GDFI. A CDPQ fica com 31,5% do capital social.