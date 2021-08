Engie conclui venda de termelétrica Jorge Lacerda à FRAM Capital por R$ 325 mi

A Engie Brasil concluiu a venda do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda à FRAM Capital por R$ 325 milhões. Segundo a empresa, foram pagos R$ 210 milhões no fechamento da operação e outros R$ 115 milhões estão condicionados ao cumprimento de determinadas condições.

O complexo fica em Capivari de Baixo, em Santa Catarina, utiliza carvão mineral para produzir energia, e tem capacidade instalada anual de 857 megawatts (MW). A autorização para funcionamento do empreendimento tem vigência até 2028.

Com a conclusão da operação, a Engie avança em sua estratégia de descarbonização de sua área de geração de energia, vendendo ou desativando empreendimentos mais poluentes para focar em energias renováveis.

O complexo é composto por sete grupos geradores, agrupados em três usinas: Jorge Lacerda A, com duas unidades geradoras de 50 MW e duas de 66 MW cada, Jorge Lacerda B, com duas unidades de 131 MW cada, e Jorge Lacerda C, com uma unidade geradora de 363 MW, totalizando 857 MW. A garantia física para comercialização da sua energia é de 649,9 MW médios.

Veja também