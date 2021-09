Engie compra Assu Sol Geração, detentora de projeto fotovoltaico, por R$41,25 mi

SÃO PAULO (Reuters) – A Engie Energias Complementares Participações, controlada pela operação brasileira da Engie, anunciou nesta terça-feira a aquisição da Assu Sol Geração de Energia SPE, empresa detentora do projeto do Complexo Fotovoltaico Assú Sol, no Rio Grande do Norte, conforme comunicado.

O valor total da operação é de até 41,25 milhões de reais, com pagamentos realizados conforme o cumprimento de marcos relacionados ao cronograma de desenvolvimento do projeto.

Segundo o comunicado, o projeto tem capacidade instalada total estimada de até 750 megawatts (MW) e será desenvolvido na mesma região onde a companhia opera, desde 2017, a Usina Fotovoltaica Assú V.

“A aquisição amplia em aproximadamente 50% o potencial de capacidade instalada de nosso portfólio de projetos em estágio avançado de desenvolvimento, que passa a totalizar mais de 2,2 GW… acelerando a transição da matriz elétrica brasileira”, disse o diretor-presidente e de Relações com Investidores da Engie, Eduardo Sattamini.

(Por Nayara Figueiredo)

