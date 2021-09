Engie Brasil anuncia compra de Assu Sol Geração e Energia por até R$ 41,25 mi

A Engie Brasil anunciou a aquisição da Assu Sol Geração de Energia, empresa detentora do projeto do Complexo Fotovoltaico Assú Sol, localizado no município de Assú (RS). O valor total da operação é de até R$ 41,25 milhões. O contrato foi firmado entre a controlada Engie Brasil Energias Complementares e a Infinito Energy e Atlântica Solar Power.

O projeto, com capacidade instalada total estimada de até 750 megawatts (MW), será desenvolvido na mesma região onde a Companhia opera, desde 2017, a Usina Fotovoltaica Assú V.

“A aquisição amplia em aproximadamente 50% o potencial de capacidade instalada de nosso portfólio de projetos em estágio avançado de desenvolvimento, que passa a totalizar mais de 2,2 GW, em linha com nossa estratégia de investimentos em geração de energia a partir de fontes renováveis, acelerando a transição da matriz elétrica brasileira”, afirmou o diretor-presidente e de Relações com Investidores da Companhia, Eduardo Sattamini, em comunicado ao mercado.

A operação não será submetida à aprovação de acionistas em assembleia geral.

Veja também