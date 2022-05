Engie assina acordo com Copel para participação em leilão de transmissão

SÃO PAULO (Reuters) – A Engie Brasil afirmou nesta quarta-feira que assinou com a Copel Geração e Transmissão um termo de compromisso com o objetivo de constituir uma parceria, na qual a Engie terá participação de 51%, para a potencial participação no Leilão de Transmissão Aneel 01/2022, previsto para ocorrer em 30 de junho de 2022.

A Copel Geração e Transmissão é subdiária integral da Copel.





“A parceria criada com a assinatura do Termo busca combinar as habilidades destas duas grandes empresas, para aumentar a competitividade no Leilão, possibilitando capturarmos oportunidades de crescimento nesse segmento”, disse em comunicado o diretor presidente e de Relações com Investidores da Engie, Eduardo Sattamini.

(Por Nayara Figueiredo)