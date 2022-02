‘Engasgava com meu próprio vômito’, relata MC Mirella sobre sua internação

MC Mirella, que foi internada em um hospital do Pará no último final de semana, fez alguns Stories no Instagram para falar sobre o seu estado de saúde. “Já não está impossível de pegar no celular e de caminhar. Ainda com dor e desconforto, e desde ontem sem comer nada, só estou bebendo uns goles de isotônico. Não estou conseguindo comer, com muito medo de vomitar tudo de novo (fiquei com muita dor por causa desses vômitos)”, começou a funkeira.

“Estou indo para São Paulo para fazer exames. Vou ficar em repouso de hoje para amanhã, porque nessa semana já tenho trabalho e tenho que estar bem. Provavelmente com as medicações amanhã à noite estarei melhor, em nome de Jesus. Foi uma loucura, me deu um nervoso, deu crise. Soltou meu intestino e comecei a passar muito mal, comecei a vomitar muito. Eu engasgava em meu próprio vômito, saía até pelo nariz. Surreal, nunca tinha acontecido dessa forma”, lamentou.

“Tomei remédio, dormi, acordei três vezes nesses intervalos vomitando muito. Tive que ir para o hospital, e lá consegui ser atendida. Tomei medicação que melhorou por algumas horas. Eu acordava com muita dor chorando de madrugada. Dormia uma horinha e ficava acordada por uma hora passando mal e chorando. Acabava capotando”.

O problema de saúde aconteceu por conta de uma crise de ansiedade que, segundo a morena, se deve à saúde mental, que não anda nada bem: “Estava próximo do dia do show, começaram a me falar umas coisas e comecei a ler algumas coisas na internet também. Infelizmente estou um pouco doente de uns meses para cá. Não estou bem, não estou legal. Estou tentando ao máximo ficar bem. Tenho certeza e muita fé de que isso vai passar e que logo estarei 100% bem e que isso é só uma fase”, continuou Mirella.

“Em cinco anos de carreira nunca cancelei um show. Foi porque realmente eu não conseguia ficar em pé, não conseguia falar. Eu queria muito ter ido ao show, mas estava com medo de vomitar no palco ou querer ir ao banheiro em cima do palco e não ter o que fazer. Então, peço desculpas, a gente vai remarcar esse show. Infelizmente aconteceu isso e não dá para prever”, finalizou.

