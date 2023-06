Engajamento de funcionários bate recorde, aponta Gallup

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 8:15 Compartilhe

A proporção de funcionários que se consideram engajados no seu emprego em todo o mundo atingiu o recorde de 23% em 2022, segundo a pesquisa Estado do Ambiente de Trabalho Global, do Gallup. Estar engajado significa que o funcionário considera que seu trabalho tem significado, e ele se sente conectado aos seus colegas, ao seu líder e a seu patrão.

Eles também se sentem orgulhosos do trabalho que estão fazendo e não se importam de “ir além” por seus clientes e equipe.

Entre 2021 e 2022, houve uma alta de 11 pontos porcentuais no nível de engajamento, de 12% para 23% dos funcionários em tempo integral e parcial.

Isso representa um aumento de mais de 250 milhões no número de funcionários considerados engajados em todo o mundo.

Estresse

A pesquisa Gallup também mostrou que o estresse nas empresas de todo o mundo continua em níveis recordes desde a pandemia de covid-19. Isso reduz a produtividade. Em 2022, 44% dos funcionários se declararam estressados. Em 2020, eram 43%; em 2021, bateu em 44% também. Em 2019, antes da covid, os estressados eram 38%.

O estresse é maior globalmente entre os trabalhadores jovens e aqueles em locais de trabalho exclusivamente remotos ou híbridos.

Embora funcionários exclusivamente remotos e em regime híbrido relatem maior engajamento, eles também falam em maior estresse, talvez causado por uma vida profissional menos previsível ou estruturada, observa o relatório.

Porém, o engajamento dos funcionários tem 3,8 vezes mais influência no estresse do que o local de trabalho. Em outras palavras: o que as pessoas estão vivenciando em seu trabalho diário, o seu envolvimento e entusiasmo, seria mais importante para reduzir o estresse do que onde estão realizando seu trabalho.

“Esse aumento no estresse enfatiza a importância de as organizações abordarem simultaneamente o engajamento e o bem-estar dos funcionários na força de trabalho atual e futura”, diz o Gallup.

Entre questões que incomodam funcionários, a pesquisa cita a necessidade de melhorar remuneração, benefícios e bem-estar.

Ásia e na América Latina

O aumento global no engajamento se destaca no sul da Ásia e na América Latina e no Caribe. Os níveis de engajamento nos EUA e no Canadá diminuíram recentemente, de acordo com o relatório.

A pesquisa ouviu 2,2 milhões de funcionários desde 2009, aproximadamente 160 mil por ano.

Segundo o Gallup, o engajamento está diretamente relacionado a resultados de desempenho, incluindo a fidelidade do cliente, a retenção de funcionários e a produtividade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.





