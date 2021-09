‘Enfrentamos nossa pior sequência no campeonato’, destaca Mancini sobre duelos contra gigantes

O América-MG saiu “ileso” da sua “pior sequência” neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Coelho encarou Corinthians, São Paulo e Flamengo, sendo que dois desses jogos foram fora de casa. E a equipe mineira não foi derrotada nenhuma vez.

O time comandado por Vagner Mancini pontou nos três compromissos, ficando em empates contra os gigantes do futebol brasileiro. Diante de Timão e Fla, o resultado final foi de 1 a 1 e contra o Tricolor igualdade por 0 a 0. Todavia, em todos os jogos a equipe americana teve chances de sair vencedora.

Vagner Mancini elogiou a superação dos seus comandados e vê que a evolução do time é notória, o que dá esperanças de manter a reação que irá deixar o Coelho longe da zona do rebaixamento. Atualmente, o América está na 15ª posição, com 24 pontos. Confira nos vídeos as avaliações de Mancini.

E MAIS:

Mancini ficou satisfeito com o desempenho do Coelho diante de três gigantes do futebol brasileiro-(Mourão Panda/América-MG)

E MAIS:

Veja também