Eneva, PetroReconcavo e 3R Petroleum fazem oferta por campos da Petrobras

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Eneva, PetroReconcavo e 3R Petroleum apresentaram ofertas vinculantes por um complexo de campos terrestres da Petrobras, conforme comunicados nesta terça-feira e três fontes com conhecimento do assunto.

A Eneva e a PetroReconcavo disseram em fato relevante que realizaram em conjunto uma oferta para compra do polo Bahia Terra. A informação foi divulgada antes pelo Brazil Journal.

Em comunicado, a Petrobras confirmou o recebimento das propostas nesta data.

“A Petrobras confirma que, nesta nova rodada, recebeu oferta vinculante do consórcio formado por Petrorecôncavo e Eneva, dentre outras ofertas, que serão analisadas e levadas à apreciação da diretoria executiva para decisão a respeito do avanço para a fase de negociação”, disse a estatal.

Segundo as companhias, a efetivação do negócio está sujeita à aceitação da oferta pela Petrobras, celebração de contrato e demais aprovações regulatórias competentes, como do órgão antitruste Cade e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dentre outros fatores.

O valor da oferta não foi revelado.

Procurada, a 3R Petroleum, que segundo as fontes também apresentou uma oferta, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Reuters informou em outubro que a Aguila Energia, fundada por ex-executivos da PetroRio, sediada no Rio de Janeiro, havia apresentado a oferta mais alta em uma rodada de licitação pelo polo Bahia Terra.

Na época, a Petrobras confirmou a informação dizendo que a oferta ultrapassou 1,5 bilhão de dólares.

“A nova rodada de ofertas vinculantes foi realizada após a conclusão sem êxito do processo de negociação iniciado com o consórcio formado pelas empresas Aguila Energia e Participações Ltda e Infra Construtora e Serviços Ltda”, disse a Petrobras.

Representantes de Aguila não foram imediatamente contatados para comentar.

A produção média da Bahia Terra no início de 2021 foi de aproximadamente 13.500 barris por dia de petróleo e 660.000 metros cúbicos por dia de gás.

