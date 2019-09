Eneva leva setor na Bacia do Parnaíba em leilão da ANP, com bônus de R$ 3,5 mi

A Eneva pagou R$ R$ 3,5 milhões em bônus de assinatura por um conjunto de seis áreas localizadas em terra na Bacia do Parnaíba, reunidas no setor SPN-N. Essa foi a quinta área oferecida no leilão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a segunda a receber oferta.

O ágio pago foi de 100% sobre o bônus de assinatura previsto em edital. A previsão de investimento na área é de R$ 180,6 milhões, informou a ANP.

Após esse resultado, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deixou o hotel onde acontece a concorrência, no centro do Rio.

Ele disse apenas que a venda de áreas no leilão reforça o plano de gás natural do governo.

A ANP faz o leilão na manhã desta terça-feira de nove setores com áreas para a exploração de petróleo e gás e mais cinco já em fase madura, onde a produção entrou em fase de declínio. Esse é o primeiro ciclo de uma nova modalidade de licitação, de oferta permanente, em que são oferecidas áreas que chegaram a ser leiloadas no passado e foram devolvidas pelas empresas petroleiras ou que foram oferecidas em outras concorrências sem que tenham sido arrematadas.