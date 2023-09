Eneva inicia reestruturação da dívida da subsidiária Celse

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/09/2023 - 8:55 Compartilhe

A Eneva informou que teve início na quarta-feira, 14, o projeto de reestruturação do total da dívida remanescente da Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), subsidiária da empresa.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a reestruturação da dívida da Celse se iniciará por meio de solicitação aos noteholders, detentores de títulos de dívida (notes) emitidos por Swiss Insured Brazil Power Finance S.à r.l. (LuxCo) no mercado externo, com vencimento em 2032 e remunerados a uma taxa de 9,850% ao ano, os quais são garantidos pela Celse, relacionada ao consentimento para aprovação de determinadas alterações à escritura que regula a 1ª emissão de Debêntures Simples da Celse, Não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única.

Segundo a empresa, a reestruturação estará sujeita à obtenção de consentimentos dos detentores das Notes e dos demais credores da Celse para celebração de determinados aditivos à escritura de emissão das Notes, à escritura das Debêntures e de outros documentos com o objetivo de renegociar certos termos e condições da dívida Celse, bem como de aprovações pelos órgãos de governança das partes.

