Eneva fecha aquisição de termelétrica a gás da Enel em Fortaleza

SÃO PAULO (Reuters) – A Eneva anunciou nesta sexta-feira que fechou acordo para aquisição da usina termelétrica Termofortaleza, de propriedade da Enel Brasil, reforçando sua estratégia de ampliação do portfólio de ativos após a compra da Celse, divulgada há uma semana.

A operação com a Enel envolve a aquisição de 100% das ações da Termofortaleza e considera um enterprise value de 431,6 milhões de reais, com data base de 31 de março de 2022. O negócio também prevê pagamentos contingentes de até 97 milhões de reais por recontratação futura da planta.





Localizada em Caucaia (CE), a Termofortaleza é movida a gás natural e tem capacidade instalada de 327 megawatts (MW). O empreendimento tem sua energia vendida no mercado regulado, com a distribuidora do Ceará, em contratos com vigência até 2023.

Em 2021, a Termofortaleza registrou receita operacional líquida de 1,7 bilhão de reais e Ebitda de 580 milhões de reais, informou a Eneva.

O anúncio ocorre uma semana depois de a Eneva ter divulgado a compra da Celse, uma das maiores usinas termelétricas a gás em operação na América Latina, por 6,1 bilhões de reais, em uma transação que a posicionou para criar um “hub” de gás na costa do Nordeste.

Já a Enel Brasil limpa seu parque gerador de fontes poluentes a partir do desinvestimento da térmica, em linha com os compromissos globais assumidos pelo grupo italiano de se tornar “net zero”, eliminando emissões líquidas de carbono, até 2040.

(Por Letícia Fucuchima)