Eneva contrata financiamento de R$ 300 mi para SPE Futura 4 com Banco do Nordeste

SÃO PAULO (Reuters) – A Eneva anunciou nesta sexta-feira a contratação de 300 milhões de reais em financiamento firmada entre a SPE Futura 4 Geração e Comercialização de Energia Solar e o Banco do Nordeste (BNB), por meio de repasse de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).







Segundo comunicado, o contrato aprovado pelo Conselho de Administração da companhia em 21 de julho possui prazo de 24 anos, carência de juros e principal de 18 meses e custo de IPCA mais 3,49% ao ano, considerando o bônus de adimplência contratual.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)