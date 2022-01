Eneva amplia em 6,882 bilhões de metros cúbicos suas reservas de gás em 2021

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Eneva ampliou suas reservas de gás natural em 2021, em 6,882 bilhões de metros cúbicos de reservas totais 2P (provadas e prováveis) com Índice de Reposição de Reservas total de 321% no ano, informou a companhia em comunicado nesta quinta-feira.

Na Bacia do Parnaíba, no Maranhão, foram incorporados 5,6 bilhões de metros cúbicos de gás, totalizando 29,454 bilhões de metros cúbicos de reservas 2P, com importante contribuição do campo de Gavião Belo, que teve sua declaração de comercialidade em fevereiro passado.

Já na Bacia do Amazonas, foram incorporados 1,282 bilhão de metros cúbicos de gás no ano, totalizando 7,109 bilhões de metros cúbicos. Nesse caso, a companhia contou com a perfuração de novo poço no campo de Azulão, que comprovou a extensão de reservas.

As informações foram levantadas pela consultoria independente Gaffney, Cline & Associates.

(Por Marta Nogueira)

