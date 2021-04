Energisa: Volume de energia vendida no 1º trimestre em mercados cativo

O volume de energia vendido pela Energisa no primeiro trimestre de 2021 caiu 0,8% em relação ao mesmo período de 2020, quando se consideram os mercados cativo e livre. No período, houve recuo de 3,3% no volume para os clientes cativos, e alta de 12,1% no mercado livre.

Somente em março, o total consolidado da Energisa teve alta de 0,7%, com queda de 2,4% entre os clientes cativos e alta de 16,3% no mercado livre.

Entre janeiro e março, as maiores quedas no volume para clientes cativos foram registradas entre os clientes dos setores de Indústria e Comércio, com 13,4% e 13%, respectivamente. E os clientes comerciais foram os responsáveis pelo maior crescimento dentro do mercado livre, de 32,3%. Entre os clientes residenciais, houve alta de 1,1% no consumo durante o primeiro trimestre.

Em relação às regiões de atuação da Energisa, a única que apresentou alta no consumo foi a Sudeste/Sul, de 2,4% no primeiro trimestre. O pior desempenho ficou com a região Norte, com queda de 4%.

