Energisa obtém financiamento de R$ 1,49 bilhão com o BNDES

A Energisa obteve um financiamento de R$ 1,49 bilhão com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O dinheiro será utilizado para custear o projeto de expansão da rede de distribuição de nove concessionárias do grupo.

O financiamento foi concedido de forma individual a cada distribuidora, por meio da modalidade de crédito Finem – Distribuição de Energia Elétrica, do BNDES. Do montante aprovado, R$ 965 milhões virão diretamente do banco de fomento, enquanto os outros R$ 522 milhões serão em repasse indireto, por meio de parceiros da instituição financeira.

Para custear o restante do programa de investimentos de 2021, previstos em R$ 3,9 bilhões, a empresa avalia diversas fontes de financiamento, como acessar linhas de crédito em outros bancos de fomento ou emitir debêntures, dependendo das condições do mercado.

Os investimentos da Energisa estão focados na melhoria dos serviços nos Estados em que a empresa atua, e especialmente nas regiões Norte e Nordeste, com a interligação de regiões que ainda não estão conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN). O dinheiro obtido junto ao BNDES permitirá a aquisição de equipamentos e realização de obras com vistas à modernização de infraestrutura e melhoria operacional.

A partir dos investimentos feitos em distribuição e transmissão, a empresa espera desligar, ainda neste ano, nove usinas termoelétricas em Rondônia, que atendem clientes que ficam em regiões isoladas do Estado.

