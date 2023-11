Energisa: lucro líquido sobe 45,7% no 3º trimestre, para R$ 688,7 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2023 - 21:10 Para compartilhar:

O lucro líquido ajustado da Energisa aumentou 19,1% no terceiro trimestre de 2023, em relação ao mesmo período de 2022, para R$ 538,0 milhões. Sem ajustes, o lucro foi de R$ 688,7 milhões, 45,7% maior do que o reportado um ano antes.

A receita operacional líquida (sem receita de construção) do período de julho a setembro deste ano alcançou R$ 6,255 bilhões, avanço de 20,9%, em base anual de comparação.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado recorrente somou 2,128 bilhões, alta de 25,2%, enquanto o Ebitda sem ajustes ficou em R$ 2,030 bilhões, uma alta de 2,8% em base anual de comparação.

A dívida líquida da Energisa alcançou R$ 25,6 bilhões ao final de setembro, um incremento de 15,3% em base anual de comparação. Já os investimentos ficaram em R$ 1,5 bilhão, crescimento 15,1%.

Operacional

No terceiro trimestre do ano, o volume de energia vendida no mercado cativo faturado aumentou 3,8% para 9.693,8 gigawatts-hora (GWh). O número de consumidores totais na base de clientes da empresa cresceu 2,3%, para 8,539 milhões de unidades.

