Energisa: Lucro líquido consolidado soma R$ 727,1 milhões no 3º trimestre, alta anual de 5,6%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2024 - 19:53 Para compartilhar:

A Energisa teve lucro líquido consolidado de R$ 727,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 5,6% em comparação com igual intervalo de 2023. Com ajustes, o lucro da companhia totalizou R$ 542,5 milhões, alta de 2,3%.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado recorrente alcançou R$ 1,830 bilhão, recuo de 13,5% ante o observado em igual intervalo do ano passado. Sem ajustes, o Ebitda da empresa totalizou R$ 1,875 bilhão, redução de 7,6%.

De julho a setembro, a receita líquida da empresa totalizou R$ 6,919 bilhões, aumento de 10,6%, em base anual de comparação.

A dívida líquida da Energisa fechou setembro em R$ 23,707 bilhões, queda de 7,5% em relação ao observado um ano antes. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, somou 2,8 vezes, aumento de 0,1 ponto porcentual (p.p.) em relação a igual intervalo de 2023.

No terceiro trimestre, os investimentos da empresa totalizaram R$ 1,827 bilhão, aumento de 18,2% em relação a igual intervalo do ano passado.