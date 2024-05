Energisa: Lucro líquido consolidado sobe 123% no 1º trimestre, para R$ 1,135 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 20:06 Para compartilhar:

A Energisa registrou um lucro líquido consolidado de R$ 1,135 bilhão no primeiro trimestre de 2024, alta de 123% na comparação com o mesmo período de 2023. O lucro líquido da controladora cresceu 125,5% no período, para R$ 902 milhões.

A receita operacional líquida (sem receita de construção) do período entre janeiro e março alcançou R$ 6,629 bilhões, avanço 23,5%, na comparação com igual etapa do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 2,527 bilhões no trimestre, alta de 36% na comparação anual, enquanto o Ebitda ajustado recorrente cresceu 32%, para 2,275 bilhões. O indicador desconta o Valor Novo de Reposição da distribuição, o Ebitda societário da transmissão e efeitos não caixa e não recorrentes, e adiciona do Ebitda regulatório da transmissão. A margem Ebitda subiu 3,3 pontos porcentuais e alcançou os 31,7%

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 606,6 milhões; montante 21,3% menor ante os R$ 770,5 milhões negativos reportados no primeiro trimestre de 2023.

No fim de abril, a companhia já havia divulgado dados operacionais referentes ao primeiro trimestre. As vendas consolidadas de energia elétrica da empresa, considerando o mercado cativo e livre, somaram de 10.527 gigawatts-hora (GWh), alta de 11,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionadas pelas altas temperaturas observadas no período. As classes residencial e industrial foram responsáveis por 72% do crescimento no consumo.

Dívida e investimentos

Ao fim de março, a dívida líquida da Energisa alcançou R$ 22,88 bilhões, abaixo dos R$ 24,874 bilhões anotados ao fim de 2023, mas 5,3% acima do reportado um ano antes. A alavancagem chegou a 2,6 vezes dívida líquida por Ebitda ajustado para fins de covenants, abaixo das 3,1 vezes observada no encerramento de 2023.

Já os investimentos somaram R$ 1,334 bilhão nos primeiros três meses deste ano, redução de 1,5% frente o realizado em igual etapa de 2023, devido aos menores investimentos na Transmissão e (re) energisa e processos de revisão tarifária concluídos em 2023, explicou a empresa.