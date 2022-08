Energisa homologa aumento de capital no valor de R$ 738,31 mi; emite 224,25 mi ações

reuters 18/08/2022 - 20:37 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Conselho de Administração da Energisa homologou nesta quinta-feira um aumento de capital no montante de 738,31 milhões de reais, mediante a emissão de 224.255.200 novas ações, conforme comunicado da companhia.

O aumento ocorreu em razão do exercício de 499.401 bônus de subscrição, a exclusivo critério do seu titular, o BNDESPar. Com isso, o capital da Energisa passou de 4,208 bilhões para 4,946 bilhões de reais.

Todas as novas ações são nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 44.851.040 ordinárias e 179.404.160 preferenciais, para formação de 44.851.040 Units.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)