Energisa: Consumo total de energia cresce 4,6% em maio na comparação anual

A Energisa registrou alta de 4,6% no consumo de energia em suas distribuidoras na comparação com o mesmo mês de 2020. Considerando o mercado não faturado, o crescimento total foi de 8,9% e, no acumulado de quatro meses, sobe 1,5%. No acumulado do ano, o consumo apresentou acréscimo de 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 15.250 GWh .

Segundo a empresa, o resultado foi influenciado pela base mais baixa de comparação em maio de 2020 (-5,7%), um dos meses mais afetados pelas restrições associadas à pandemia. Neste contexto, todas as distribuidoras registraram aumento de consumo no mês.

A classe industrial cresceu 12,5%, superando o patamar pré-pandemia. O consumo de energia na classe avançou em todas as distribuidoras e foi o principal vetor de crescimento no mês, responsável por 42% do incremento das vendas do grupo.

A classe comercial registrou avanço de 12,7% (60,7 GWh), favorecida pela base deprimida no ano anterior. Por sua vez, a classe rural apresentou crescimento de 7,7% (21,8 GWh).

