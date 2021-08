Energisa: consumo total de energia cresce 1,4% em julho na comparação anual

A Energisa registrou alta de 1,4% no consumo de energia em suas distribuidoras em julho na comparação com o mesmo mês de 2020, totalizando 2.895 GWh. No acumulado do ano até julho, o consumo apresentou acréscimo de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 21.124 GWh. Considerando o mercado não faturado, o crescimento total foi de 2,8% no acumulado de sete meses, para 20.929 GWh.

Segundo a empresa, o desempenho do mês foi impulsionado, principalmente, pelo aumento do consumo de energia das classes comercial (alta de 7%) e industrial (4,2%), direcionado pelas flexibilizações de restrições ao comércio e serviços e pelo bom desempenho de alguns ramos industriais. Seis das 11 distribuidoras apresentaram aumento no consumo de energia em suas áreas de concessão.

Por outro lado, a classe residencial apresentou queda de 1% (10,3 GWh), caindo em cinco

distribuidoras, desempenho devido a uma combinação de temperaturas mais baixas e base alta em julho de 2020 (de alta de 4,2%).

A classe rural registrou queda de 3,1% (10,1 GWh) na comparação anual, influenciada por efeito calendário e base alta de comparação.

