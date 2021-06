Energisa Comercializadora contrata eólica da Casa dos Ventos

A Casa dos Ventos assinou contrato de compra e venda de energia (PPA) com a Energisa Comercializadora. O acordo com duração de 15 anos prevê fornecimento a partir de 2023. Com isso, a energia renovável ganhará importância no portfólio da comercializadora.

O contrato encerra a rodada de comercialização da energia referente à primeira fase do Complexo Eólico Rio do Vento, no Rio Grande do Norte, que entrará em operação no segundo semestre deste ano, com 504 MW de capacidade. A segunda fase terá potência adicional de 534 MW e já está sendo negociada.

Em comunicado, a Casa dos Ventos informou estar em etapa avançada de negociação também do parque Babilônia Sul, na Bahia.

“Esperamos concluir a venda de 100% da energia desses parques nos próximos meses, enquanto também iniciamos a estruturação de novos projetos dedicados ao mercado livre”, afirmou Lucas Araripe, diretor de Novos Negócios da Casa dos Ventos, em comunicado.

Já a Energisa afirmou que o acordo atende à demanda por soluções de fontes de energia diversificadas e competitivas.

“Além de ajudar nossos clientes a crescerem através do consumo consciente de energia, queremos incentivar o crescimento da matriz energética renovável, alinhado com a agenda ESG no País”, ressaltou Pedro Vidal, presidente da Energisa Comercializadora.

