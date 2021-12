Energisa anuncia compra da Geogroup Paranaíta Transmissora por R$ 100,7 milhões

A Energisa e sua controlada direta Energisa Transmissão de Energia (ETE), informam que celebraram contrato com a Geogroup Holding Ltda. e PO do Brasil para aquisição de 100% das ações da Geogroup Paranaíta Transmissora de Energia por R$ 100,7 milhões. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a SPE Paranaíta é detentora de uma subestação de 500/138 kV, 150 MVA, localizada na divisa dos Estados de Mato Grosso e Pará, e faz conexão com a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. A SPE Paranaíta possui uma receita anual permitida (RAP) de R$ 10.908.743,94, não possuindo dívidas de curto e longo prazo.

“A aquisição está alinhada com a estratégia da Energisa de trazer sinergias operacionais para a base de ativos do grupo”, destaca a empresa. Com esta aquisição, o Grupo Energisa passa a ter em seu portfólio sete projetos em transmissão, ampliando ainda mais sua atuação no segmento.

O fechamento da operação de aquisição com o consequente pagamento aos vendedores no valor de R$ 100,7 milhões, passível de ajustes no fechamento e pós fechamento, está sujeito ao cumprimento de condições precedentes como é praxe em operações desta natureza, incluindo, mas sem se limitar, às autorizações regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

