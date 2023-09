Energia Natural Afluente deve alcançar 90% da média no Sudeste/Centro-Oeste, diz ONS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2023 - 14:31 Compartilhe

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estima que a Energia Natural Afluente (ENA) para setembro deve ficar em 90% da média histórica no Sudeste/Centro-Oeste. A ENA é a quantidade de água que chega aos reservatórios das hidrelétricas para se transformar em energia. Com isso, os níveis de água armazenados devem chegar a 73,5%

No Sul, a previsão é que a ENA seja de 193% da média histórica, fazendo com que as hidrelétricas da região encerrem o mês em 91,7% de capacidade.

Para o Nordeste, a previsão é que a ENA seja de 79% da média, com reservatórios em 69,1% de capacidade ao final do período.

Já no Norte, a quantidade de água que chega aos reservatórios deve terminar o mês em 64% da média, com os volumes armazenados em 71,5%.

