Energia na Europa é restabelecida por completo após um dia

BRUXELAS, 29 ABR (ANSA) – O serviço de energia elétrica foi restabelecido por completo nesta terça-feira (29) em Portugal, Espanha e sul da França, que sofreram um grande apagão na manhã de segunda. (28). As investigações sobre as causas do blackout ainda estão em curso, mas Lisboa e Madrid já descartaram um ataque cibernético.

A União Europeia demonstrou alívio pelo incidente não ter sido causado por um ataque hacker, enquanto o governo da Itália destacou a necessidade de um reforço na segurança do bloco.

“A [operadora estatal espanhola] Red Elétrica excluiu há pouco que um ataque hacker tenha causado a interrupção da eletricidade ontem na Espanha. Isto é uma boa notícia”, afirmou a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, nesta terça, quando o governo de Portugal também descartou essa possibilidade.

“Aguardamos maiores informações” sobre as causas do incidente, acrescentou Pinho.

Já a porta-voz da Comissão para Energia, Eva Hrncirova, garantiu que o bloco irá tentar “prevenir este tipo de situação e tentaremos adotar medidas para evitá-la no futuro”, Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje “a criação de uma comissão de inquérito para análise técnica” pelo Conselho de Segurança Nacional, que será coordenada pelo Ministério da Transição Ecológica.

“O governo exigirá que os operadores privados prestem contas de suas responsabilidades” pelo apagão, garantiu Sánchez.

Apesar da Itália não ter sido afetada diretamente pela interrupção de energia elétrica generalizada na Europa, o vice-premiê do país e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, cumpria agenda em Valencia, na Espanha, na data do ocorrido e pode acompanhar de perto a situação vivida por cidadãos italianos que vivem em território espanhol.

“Apoiamos o fortalecimento da segurança: a defesa europeia não se trata apenas de comprar armas. Vejamos o que aconteceu aqui na Espanha: significa que os países europeus podem cair de joelhos diante de um possível ataque, pode haver qualquer problema… A segurança se refere a tudo isso”, falou Tajani.

Na manhã de ontem, todo o território português, quase todo o espanhol – com exceção das ilhas Canárias e Baleares – e o sul da França, na divisa com a Espanha, sofreram um blackout.

Algumas regiões tiveram o serviço restabelecido apenas nesta terça. (ANSA).