Energia e mão de obra são maiores desafios para data centers, aponta estudo

Os esforços para consumir menos energia e as dificuldades para contratação de mão de obra qualificada são os dois grandes desafios das empresas que gerenciam seus próprios data centers. É o que aponta o estudo Global Data Center Survey 2023, da consultoria Uptime, produzido a partir de consultas a mais de 850 grandes empresas em todo o mundo.

Cada vez mais países aprovam leis e regulamentos para restringir o consumo de energia de grandes empresas, o que afeta particularmente os data centers. Além disso, há o aumento do custo da energia, notadamente na Europa, após o início da guerra na Ucrânia. Pressões do mercado por empresas cada vez mais sustentáveis também afetam as companhias que operam data centers. Por isso, 33% dos gestores disseram estar “muito preocupados” com a eficiência energética de suas companhias. Em segundo lugar ficou a preocupação com contratação e manutenção de pessoal qualificado (30%).

Segurança é obstáculo para nuvem

Outra conclusão do estudo é que, entre grandes companhias com data centers próprios, 65% não têm aplicações críticas em nuvens públicas. Dentro deste grupo, 64% responderam que a segurança é o principal impedimento para esta migração, seguida de preocupações com compliance (41%). As preocupações com estabilidade e confiabilidade da nuvem foram menores, com 20%.