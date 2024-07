Energia elétrica: ONS pede para que térmicas fiquem de prontidão para garantir abastecimento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 12:21 Para compartilhar:

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS ) enviou, no dia 10 deste mês, uma carta para representantes de 35 empresas do País que mantêm usinas térmicas pedindo para que elas fiquem de prontidão para garantir o atendimento de energia elétrica em caso de necessidade. A informação, veiculada pela agência Infra no dia 13, foi confirmada pelo órgão nesta terça-feira, 16.

Em nota divulgada na manhã desta terça, a ONS confirmou o envio e disse que a medida está alinhada com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). A nota informa que o órgão “solicitou aos agentes térmicos a maximização da disponibilidade de geração, a reprogramação de manutenções agendadas e o aviso prévio de eventuais limitações no acesso ao combustível das usinas”, informa o texto.

Ainda segundo o órgão, essa iniciativa “reforça a importância das informações precisas para que o operador mantenha sua excelência técnica no planejamento e operação”. A nota informa ainda que o pedido às térmicas integra ações que visam a boa gestão do Sistema Interligado Nacional (SIN), “visando o pleno atendimento às demandas de carga e potência da sociedade brasileira”, diz o texto.

O órgão não divulgou o conteúdo da carta. No enunciado do documento obtido pela agência Infra, assinado por Alexandre Nunes Zucarato, diretor de operação em exercício, é citado que além das condições adversas de chuva e, consequentemente, a menor afluências nas bacias hidrográficas onde estão instaladas as hidrelétricas, houve crescimento de carga comparado aos últimos anos.

Em março deste ano, a demanda de energia no Brasil ultrapassou a marca recorde devido ao calor. “O comportamento da carga foi influenciado por questões climáticas, principalmente pelas elevadas temperaturas em quase todo o país, que teve o registro de mais uma onda de calor”, disse o ONS em nota enviada na ocasião.