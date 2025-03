Energia e alimentos puxam aceleração de inflação na Itália

ROMA, 17 MAR (ANSA) – A inflação na Itália em fevereiro de 2025 avançou 0,2% na comparação com janeiro e 1,6% em relação a igual período do ano passado, de acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira (17) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

O dado é levemente inferior à estimativa preliminar de 28 de fevereiro, que apontava um índice de 1,7% na comparação ano a ano, mas, ainda assim, representa uma aceleração em relação ao 1,5% visto em janeiro.

Segundo o Istat, o resultado do Índice Nacional de Preços de Consumo para a Coletividade (NIC) reflete a dinâmica dos bens energéticos, que voltaram a registrar inflação em fevereiro: 0,6% na comparação com igual período do ano passado, contra deflação de 0,7% em janeiro.

Considerando apenas os bens energéticos regulamentados, como tarifas de luz e gás, o indicador avançou 31,4% na comparação ano a ano, contra 27,5% do mês passado.

O chamado “carrinho de compras”, espécie de cesta básica da Itália e que inclui alimentos, produtos de limpeza e de higiene, registrou alta de 2% em relação a fevereiro de 2024. Em janeiro, o crescimento anualizado havia sido de 1,7%.

“É uma aceleração que prossegue desde setembro de 2024. Uma inflação de 1,6% significa, para um casal com dois filhos, um aumento anual do custo de vida de 578 euros [R$ 3,6 mil]”, disse o presidente da União Nacional dos Consumidores, Massimiliano Dona. (ANSA).