Energia: Brasil reduz dependência de petróleo e gás, diz estudo

25/06/2024 - 17:13

RIO DE JANEIRO, 25 JUN (ANSA) – Um relatório da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em colaboração com o Ministério de Minas e Energia, mostra a redução da participação dos combustíveis fósseis na matriz energética do país na última década, destacando os avanços do Brasil em direção à transição energética.

Os dados revelam uma queda na participação do petróleo e seus derivados de 39,2% para 35,1%, e do gás natural de 13,5% para 9,6%.

“A redução da dependência de fontes fósseis reflete nossos contínuos esforços para fortalecer a renovação do setor energético nacional. Nos últimos anos, nossas políticas públicas e investimentos estratégicos têm impulsionado o crescimento de fontes alternativas como solar, eólica e biomassa. Esta transição contribui significativamente para mitigar as emissões de gases de efeito estufa”, afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Com o aproveitamento de seu vasto potencial natural e graças a uma matriz energética renovável superior a 80%, o Brasil está se posicionando como líder emergente na transição energética global, conforme um relatório do Fórum Econômico Mundial publicado esta semana. (ANSA).