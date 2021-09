Energético efervescente que aumenta a libido é a nova aposta entre os nutracêuticos

Praticar atividades físicas, manter a alimentação balanceada e ter boas noites de sono é o conjunto ideal para manter a saúde e a disposição em dia. No entanto, em alguns momentos específicos, o cansaço pode se sobressair e para isso, a nova aposta do mercado é o energético efervescente que promete prologar a disposição com fórmula que inclui cafeína, taurina e vitaminas do complexo B.

“O Power Drink da NutriEmbelleze é o primeiro energético efervescente. Além das vitaminas e nanotecnologia, que não aceleram o coração, possui a exclusiva tecnologia Libi Power, que estimula a libido de homens e mulheres”, explica Marcel Szajubok, sócio-fundador da Embelleze Venda Direta.

O produto é a nova aposta e destaque entre os nutracêuticos. Conforme a empresa, foi desenvolvido com ativos de alta performance, indicados para dar disposição e energia pré-treino; aumentar a concentração mental no trabalho e estudos; e estimular a libido durante as relações sexuais.

