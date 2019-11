Enem termina em todo o país; quem faz prova em libras tem até 20h30

Terminou o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio nem todo o país. Neste domingo (10), estudantes fizeram as provas de matemática e ciências da natureza em mais de 1,7 mil municípios.

“O Inep agradece a participação de todos que fizeram o #Enem2019. Desejamos que seus resultados sejam utilizados em instituições de educação superior brasileiras ou em uma das 42 instituições portuguesas conveniadas. Estamos torcendo por todos!”, publicou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no Twitter.

O exame começou a ser aplicado às 13h30. A aplicação regular terminou às 18h30, no horário de Brasília. Participantes que realizam o Enem por videoprovas em Língua Brasileira de Sinais (Libras) têm duas horas adicionais, isto é, até 20h30 para terminar o exame.

No último domingo (3), os candidatos fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. O tema da redação deste ano foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”.

Os gabaritos oficiais serão divulgados na quarta-feira (13). Também serão divulgados os Cadernos de Questões, em todas as suas versões. No total, serão seis gabaritos para cada dia de aplicação e seis Cadernos de Questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis.

Os participantes deverão ficar atentos para conferir o gabarito relativo à cor de prova que fez em cada domingo de aplicação. Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados na Página do Participante e no aplicativo do Enem, em janeiro de 2020, a partir de consulta com CPF e senha.

O resultado dos participantes eliminados, segundo o Inep, não será divulgado, mesmo que eles tenham realizado o Enem nos dois dias de aplicação. Para os treineiros, que fazem o exame para autoavaliação de conhecimentos, a consulta só será liberada em março do ano que vem.