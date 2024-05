Enem dos concursos: Ministros que têm vaga no concurso sabem do impacto do adiamento, diz Dweck

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2024 - 16:06 Para compartilhar:

A ministra da Gestão, Esther Dweck, disse nesta sexta-feira, 3, que os ministros das pastas que têm vagas a serem preenchidas pelo Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) estão cientes do impacto do adiamento do exame, que estava previsto para este domingo, 5. Não há uma nova data para a prova.

A ministra disse que esse impacto “é muito pequeno diante da segurança do processo e das pessoas que vão fazer a prova”. Disse ainda não ser possível estimar o prazo de adiamento para preenchimento das vagas, mas citou que “pode ser de um mês, dois meses”.

“A autorização para o concurso era justamente para cobrir a falta de pessoal que ocorre em vários órgãos. A gente não tem noção do quanto vai adiar, porque depende da data da prova”, alegou.