Enem divulga resultados hoje; confira calendário para Sisu, ProUni e Fies

Os resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023 foram divulgados nesta terça-feira, 16. Sendo a principal prova para entrada em cursos superiores, o vestibular define o ingresso em universidades públicas, e também pode ser utilizado em processos seletivos de faculdades privadas e até mesmo estrangeiras. A versão regular do Enem foi aplicada nos dias 5 e 12 de novembro do ano passado.

Existem atualmente três programas do MEC (Ministério da Educação) que fazem o uso das notas do Enem para determinar o ingresso em universidades públicas, além do fornecimento de bolsas estudantis ou financiamentos em faculdades privadas. São eles o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ProUni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), respectivamente.

Sisu

As inscrições para o Sisu estarão disponíveis entre os dias 22 e 25 de janeiro;

O estudante precisa ter feito o Enem 2023 e tirado mais do que zero na redação para poder participar;

Devem ser escolhidas duas opções de curso ou universidades;

O resultado será divulgado no dia 30 de janeiro, as matrículas começam no dia 1º e vão até o dia 7 de fevereiro;

O aluno deve manifestar interesse na lista de espera até dia 7 de fevereiro.

ProUni

As inscrições para o ProUni estarão disponíveis entre os dias 22 e 25 de fevereiro, mas outras serão disponibilizadas no segundo semestre em data ainda não divulgada;

Devem ser escolhidas duas opções de curso e o turno nas instituições privadas. Para participar é necessário ter nota acima de 450 nas matérias de conhecimento geral e tirar acima de zero na redação;

É necessário estar em uma família cuja renda mensal per capita é menor de três salários mínimos;

Serão oferecidas bolsas de 50% para candidatos que possuam renda familiar mensal per capita de até 1,5 salários mínimos, e de 100% para os que têm entre 1,5 e três salários mínimos;

Os resultados da primeira chamada serão divulgados no início de março e as matrículas devem ser feitas na primeira quinzena do mesmo mês;

A segunda chamada será realizada nos primeiros 15 dias de março e as matrículas efetuadas na quinzena seguinte. A lista de espera será divulgada no fim do mesmo mês.

Fies

As inscrições para o Fies serão disponibilizadas entre os dias 19 e 23 de fevereiro e é realizada exclusivamente pelo portal do site do programa;

A expectativa é de que os resultados sejam liberados no dia 26 de fevereiro;

Para participar do processo seletivo, o indivíduo deve ter participado de qualquer Enem desde 2010, não ter zerado a redação, e notas acima de 450 nas matérias do exame;

Outro requisito é que o interessado no programa do MEC tenha uma renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos;

É necessário já estar matriculado em uma instituição de ensino superior e o crédito pode arcar com 50 a 100% da mensalidade do curso.

