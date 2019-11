Enem: alunos podem deixar os locais de prova sem o caderno de questões

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem deixar os locais de prova, mas ainda não é permitido sair com os Cadernos de Questões. As provas começaram a ser aplicadas às 13h30 em mais de 10 mil locais de prova em 1,7 mil municípios brasileiros.

A partir das 15h30, os candidatos podem deixar o local do exame. É permitido levar o Caderno de Questões a partir das 18h. O exame termina às 18h30. Participantes que realizam o Enem por videoprovas em Língua Brasileira de Sinais (Libras) têm duas horas adicionais, isto é, até 20h30 para terminar o exame.

Hoje (10), os candidatos fazem as provas de matemática e ciências da natureza. No último domingo (3), fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. O tema da redação deste ano foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”.

Pelo Twitter, um pouco antes do início das provas, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou um vídeo no qual disse que tudo estava “dentro do esperado, sem nenhum problema”, e acrescentou: “Tudo sob controle, sem absolutamente nenhum problema acontecendo no Brasil todo”.

Portões abertos. Sigam para suas respectivas salas. Os portões serão fechados 13:00 horas e a prova começa 13:30 horas. Tudo certo, zero de problemas. pic.twitter.com/Czqg1YJG9T — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) 10 de novembro de 2019

Os gabaritos oficiais serão divulgados na quarta-feira (13).