Enem 2024 teve 12 redações nota 1000; tema foi valorização da herança africana

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou na manhã desta segunda-feira, 13, que o Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) teve 12 redações nota 1000. No dia 3 de novembro do ano passado, os candidatos tiveram de escrever sobre os “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Dos 12 estudantes que tiraram a nota máxima na redação, apenas um, de Minas Gerais, é de escola pública. Os outros 11 participantes são de escolas particulares de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Em comparação com o ano passado, o número de estudantes com nota 1000 diminuiu. Na última edição, de 2023, 60 alunos haviam tirado nota máxima. Apesar disso, a proficiência média ficou em 660, 15 pontos acima da última edição.

Os treineiros (estudantes que ainda não terminaram o ensino médio e fizeram a prova para testar seus conhecimentos), devem ter as notas divulgadas em março.

Veja como acessar a nota do Enem 2024:

Para consultar o resultado, o estudante deve acessar Página do Participante do Enem dentro do site do Inep;

dentro do site do Inep; O login da conta deve ser feito com o número de CPF e a senha cadastrada no Gov.br;

Após o registro, o participante precisa selecionar o item “Resultados” no menu da página;

Depois disso, as notas estarão disponíveis para visualização, sendo divididas por área de conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza), além do espelho da redação.

Como usar a nota do Enem?

Os participantes que desejam estudar em universidades públicas podem usar a nota do Enem para realizar a inscrição no SISU (Sistema de Seleção Unificada) de 17 a 21 de janeiro, conforme o calendário do programa.

Além disso, o resultado pode ser usado para ingressar nas universidades particulares por meio do ProUni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), as datas desses programas foram anunciadas pelo ministro durante coletiva, mas o edital de ambos ainda não foram divulgados.

Há também a opção dos estudantes brasileiros terem uma experiência no exterior, pois podem ingressar em ao menos 35 universidades de Portugal utilizando a nota do Enem.

Calendário do Sisu

Inscrições: 17 a 21 de janeiro de 2025;

Chamada regular: 26 de janeiro de 2025;

Matricula ou registro acadêmico junto à instituição: 27 a 31 de janeiro de 2025;

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro de 2025;

Convocação da lista de espera: 25 de fevereiro.

Prouni (extra oficial)

Inscrições: 24 a 28 de janeiro;

24 a 28 de janeiro; Primeira chamada: 26 de fevereiro;

26 de fevereiro; Segunda chamada: 26 de março;

26 de março; Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março. Fies (extra oficial)