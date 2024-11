Enem 2024: segundo dia tem questões sobre vacina contra Covid-19

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 17:27 Para compartilhar:

O segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 — realizado neste domingo, 10 — teve questões sobre vacina contra a Covid-19. Além disso, o portal ‘g1′ foi citado na prova com a reportagem “Pererecas-assobiadoras tiram o sono de moradores do Brooklin’, em São Paulo.

Veja outros temas que caíram na prova:

Tipos de energia (energia solar, biobateria, biogás)

Eventual acúmulo de microplástico no corpo humano

Importância da variável de resistência em carros

Tirinhas de Laerte e Bill Watterson (Calvin)

Código de Cesar

Reforma do estádio do Maracanã para a Copa de 2014

Centro de massa

Câncer causado por HTLV

Uso de plantas para combater impactos ambientes

Pesticidas

Grafeno

Células a combustível microbianas

Reciclagem de latas de alumínio no Brasil

Química orgânica, eletroquímica, cálculo químico

Urbanização e aumento de doenças transmitidas pelo aedes aegypt

Matemática financeira

Geometria plana e espacial

Calorimetria e eletrodinâmica

Vetores e análise de velocidades

Processo evolutivo

Professores ouvidos pelo ‘g1’ que participaram do segundo dia de exame afirmaram que o nível de dificuldade geral foi mediana. Segundo eles, a prova estava recheada de imagens e textos de apoio, o que chegou a ser cansativo em alguns momentos.

Neste domingo, os candidatos respondem a 45 questões de matemática e ciências da natureza (biologia, física e química). Já no primeiro dia do Enem, aplicado em 8 de novembro, o foco foi linguagens e ciências humanas, além da redação.