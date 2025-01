Enem 2024: saiba quando os resultados do exame serão divulgados

Os resultados do Enem 2024, realizados nos domingos 3 e 10 de novembro, serão divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) na segunda-feira, 13. A nota pode ser usada em programas do governo como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade Para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Para conferir a nota, o estudante deve acessar o site do Inep e entrar na Página do Participante. O Enem é a principal porta de entrada para as universidades e as inscrições no Sisu estarão disponíveis entre os dias 17 e 21 de janeiro. O cronograma do Prouni e do Fies não foram divulgados.

Sisu

O Sisu é um dos mecanismos utilizados para o processo seletivo de universidades públicas e federais. Para participar, o estudante deve prestar o Enem e obter uma nota maior que zero na redação. Treineiros não têm a possibilidade de se inscrever.

No Sisu, o estudante pode se candidatar a até duas opções de curso e tem a possibilidade de conseguir uma vaga por chamada regular ou entrar em uma lista de espera a depender da nota obtida no Enem.

Prouni

O Prouni dá a estudantes que prestaram o Enem a possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos integral ou parcial em instituições privadas de ensino superior. O candidato que deseja se inscrever no programa precisa obter no mínimo 450 pontos de média das notas das cinco provas do exame e não zerar a redação.

A classificação do candidato é feita com base nas duas últimas edições da prova, ou seja, quem participou do Enem 2023 e 2024 pode se inscrever no Prouni 2025. O sistema adota a nota mais alta obtida pelo estudante.

Para conseguir uma bolsa integral, o candidato precisa comprovar a renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Quem deseja conseguir uma bolsa parcial também precisa comprovar uma renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Fies

Para obter o financiamento de curso superior em universidades privadas, o estudante precisa comprovar uma renda mensal familiar bruta de até três salários mínimos e obter no mínimo 450 pontos de média das cinco provas do Enem, além de não zerar a redação. O candidato pode apresentar resultados de edições anteriores do exame, até 2010, e o sistema adota a nota mais alta.

A escala do financiamento varia de acordo com a renda familiar do estudante que se candidatou ao Fies.